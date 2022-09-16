В Самарской области злоумышленники украли тепловизор с территории предприятия

Правоохранители задержали злоумышленников Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Новокуйбышевск Самарской области местный житель украл тепловизор с территории предприятия. Правоохранители завершили расследование уголовного дела.

По данным пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, в отделение полиции за помощью обратился директор подрядной организации. Он рассказал, что преступники украли тепловизор, который находился при входе в зал вводного инструктажа. Сотрудники полиции смогли задержать сотрудников предприятия, укравших чужое имущество.

Потерпевший оценил ущерб в 40 тысяч рублей. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело. Мужчины продали тепловизор прохожему за 5 тысяч рублей.