Самарцы попросили продлить маршруты автобусов №76 и №108 до «Южного города–2»

Свою просьбу горожане написали в социальных сетях Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители «Южного города–2» попросили внести изменения в схему движения автобусов №76 и №108. В частности, они просят продлить их до своего микрорайона.

– Очень неудобно добираться до 116 км и в центр города. Автобус №109 не дождешься, а на 109к ходят маленькие старые автобусы, в которых неудобно ездить, – написали жители микрорайона в социальных сетях.

Другие горожане поддержали инициативу. Они также внесли свои предложения.

– На Кряжу не хватает остановки для автобусов №76 и №108 в сторону 116 км и ж/д вокзала. За мостом нет остановки, как и перед ним. У ул. Утевской, 1 она прямо просится. А сейчас маршрут №76 идет до Ильинской церкви, а №108 останавливается только за мечетью, – поделились самарцы.

Напомним, ранее жители Самары просили продлить маршрут автобуса №67 до Петра Дубрава. Однако многие земляки с ними не согласились. На данный момент власти нашли другой выход из ситуации.