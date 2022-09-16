В Самарской области 1752 новых случаев COVID-19 подтвердилось за сутки 16 сентября 2022 года

По сравнению с вчерашним днем, количество подтвержденных новых случаев за прошедшие сутки меньше. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По информации на 16 сентября 2022 года, в Самарской области за прошедшие сутки выявили 1752 новых случаев коронавирусной инфекции.

Оперативные данные представлены на сайте стопкоронавирус.рф. Большое количество людей, которые выздоровели, за сутки их число составило – 1929.

В медицинские лечебные учреждения было госпитализировано 124 человека. За сутки не удалось победить болезнь трем людям, они скончались.

Общее количество заболевших с начала пандемии в Самарской области составляет 434 440 человек. Выздоровело всего 411 093 человека, а скончалось 7 997 человек.

По сравнению с вчерашним днем, количество подтвержденных новых случаев за прошедшие сутки меньше. Вчера, 15 сентября 2022 года, COVID-19 выявили у 1826 человек.