В Самаре к уголовной ответственность привлекут вора шоколадных батончиков

Мужчина украл товары из магазина Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре сотрудники полиции задержали молодого человека, ограбившего магазин. Подозреваемый украл шоколадные батончики и бытовую химию.

По данным пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, местный житель ранее неоднократно был судим. В отделение полиции за помощью обратился представитель магазина, он рассказал, что в торговую точку под видом покупателя зашел мужчина. Подозреваемый украл шоколадные батончики и товары бытовой химии.

Сумма ущерба превысила 6 тысяч рублей. Полицейским удалось задержать злоумышленника. Мужчина признал вину и рассказал, что продал товары прохожему за 2 тысячи рублей. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.