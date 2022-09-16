Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия16 сентября 2022 10:45

В Самаре к уголовной ответственность привлекут вора шоколадных батончиков

Злоумышленника задержали
Алена ПРОВКИНА
Мужчина украл товары из магазина

Мужчина украл товары из магазина

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре сотрудники полиции задержали молодого человека, ограбившего магазин. Подозреваемый украл шоколадные батончики и бытовую химию.

По данным пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, местный житель ранее неоднократно был судим. В отделение полиции за помощью обратился представитель магазина, он рассказал, что в торговую точку под видом покупателя зашел мужчина. Подозреваемый украл шоколадные батончики и товары бытовой химии.

Сумма ущерба превысила 6 тысяч рублей. Полицейским удалось задержать злоумышленника. Мужчина признал вину и рассказал, что продал товары прохожему за 2 тысячи рублей. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.