Пробка из трамваев образовалась на улице Ташкентской в Самаре 16 сентября

Сейчас трамваи свободно ездят в оба направления. Фото: скриншот видео

Сегодня, 16 сентября, днем в Самаре на улице Ташкентской образовалась пробка из трамваев, из-за чего движение на какое-то время остановилось.

По данным Яндекс.Пробкам, транспортный коллапс произошел на участке Ташкентской от Московского шоссе до улице Демократической. Судя по сообщениям очевидцев, сразу три трамвая стояли друг за другом в ожидании, когда можно будет продолжить движение.

В настоящий момент, причину, по которой образовался затор, уже устранили. Движение было восстановлено. Жители Самары могут не переживать попасть в необходимые места с использованием трамваев, сейчас они свободно ездят в оба направления.