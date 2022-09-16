Легковой автомобиль врезался в ограждение и перевернулся на Безымянке в Самаре 16 сентября

Перевернувшийся автомобиль лежит на газоне внутри огороженного участка. Фото: "Подслушано Самара"

Сегодня, 16 сентября 2022 года, в Самаре на улице Победы иномарка врезалась в ограждение и перевернулась.

— Легковушка вылетела с проезжей части, якобы водитель уходил от столкновения, — пишет автор поста в сообществе Вконтакте "Подслушано Самара".

Перевернувшийся автомобиль лежит на газоне внутри огороженного участка. Судя по кадрам, в месте, где легковушка протаранила ограждение, оно сильно повреждено. По информации очевидцев, пострадавших нет.

— Это он с какой скоростью летел, что так его закинуло, — удивляются в комментариях.

Часть комментаторов поддержала водителя, сказав, что он все правильно сделал. О том, какая дальнейшая судьба иномарки и перевернули ли ее в исходное положении, информации нет.