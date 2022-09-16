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Происшествия16 сентября 2022 11:22

В Самарской области ребенок, пострадавший в ДТП, получил компенсацию в 200 тысяч рублей

Водитель сбил несовершеннолетнего
Алена ПРОВКИНА
Виновник долгое время игнорировал требования суда

Виновник долгое время игнорировал требования суда

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В городе Тольятти Самарской области автолюбитель сбил несовершеннолетнего ребенка. Пострадавшему выплатили компенсацию в размере 200 тысяч рублей.

По данным ГУ ФССП России по Самарской области, после аварии мать мальчика обратилась в суд с иском о возмещении морального вреда. Судья удовлетворил требования женщины. Виновника обязали выплатить компенсацию, но он не исполнил требования в добровольный срок.

Судебные приставы вынесли постановление о взыскании. Только после принудительных мер удалось добиться полного возмещения морального вреда. Производство закончено фактическим исполнением.