В Самарской области ребенок, пострадавший в ДТП, получил компенсацию в 200 тысяч рублей

Виновник долгое время игнорировал требования суда Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В городе Тольятти Самарской области автолюбитель сбил несовершеннолетнего ребенка. Пострадавшему выплатили компенсацию в размере 200 тысяч рублей.

По данным ГУ ФССП России по Самарской области, после аварии мать мальчика обратилась в суд с иском о возмещении морального вреда. Судья удовлетворил требования женщины. Виновника обязали выплатить компенсацию, но он не исполнил требования в добровольный срок.

Судебные приставы вынесли постановление о взыскании. Только после принудительных мер удалось добиться полного возмещения морального вреда. Производство закончено фактическим исполнением.