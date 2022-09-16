Власти выделят деньги на поддержку занятости сотрудников тольяттинского АВТОВАЗа

Во втором полугодии 2022-го АВТОВАЗ намерен значительно нарастить объемы производства Фото: Google Карты

В Самарской области направят 1,7 млрд рублей на снижение напряженности на рынке труда и содействие занятости населения. В первую очередь поддержку окажут крупнейшему трудовому коллективу региона — АВТОВАЗу.

— На АВТОВАЗе около 3 тысяч человек из 32,5 тысяч имеют неполную занятость. Но уверен, что в ближайшее время мы это преодолеем, в том числе благодаря запуску в 2023 году линии по производству автомобилей Lada Vesta на площадке в Тольятти, — сказал губернатор Дмитрий Азаров на встрече с депутатами областного парламента.

По словам главы региона, во втором полугодии 2022-го АВТОВАЗ планирует выпустить 137 тысяч автомобилей. Это на 15% больше, чем за аналогичный период 2021 года. Программа будущего — выпуск 500 тысяч автомобилей. Ранее предприятие никогда столько не делало.