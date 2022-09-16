Самарцам рассказали, как сэкономить на продуктах осенью 2022 года

Горожане смогут купить продукты по выгодным ценам Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местным жителям рассказали, где купить продукты по самым выгодным ценам. Специалисты провели ежедневный мониторинг минимальных цен.

По сообщению городской администрации на 16 сентября 2022 года, мороженную рыбу по самой низкой цене можно приобрести за 89,99 рублей/килограмм в «Магните» Куйбышевского района. Подсолнечное масло за 84,43 рубля/литр в «Пятерочке» Кировского района. Молоко – 44,43 рубля/литр – в «Перекрестке» Красноглинского района. Морковь – 16,9 рублей/килограмм в «Ашане» Советского района.

Вся подробная информация указана на официальном сайте мэрии. Подобные проверки провели в сетевых и несетевых магазинах.