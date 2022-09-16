В Самаре десятки жителей останутся без холодной воды с 21 по 23 сентября 2022 года

На следующей неделе коммунальщики запланировали ряд работ Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На следующей неделе жители нескольких улиц Самары останутся без холодного водоснабжения. Подачу приостановят в связи с плановыми работами. Информацию сообщает ООО «РКС-Самара».

С 8:00 21 сентября до 8:00 22 сентября ХВС не будет по улице Обувная, 2-132, а также по улицам Нижняя и Нижегородская, на 1-й, 2-й и 3-й и 4-й просеках (сдт «Дубки»).

22 сентября с 8:00 до 00:00 холодную воду отключат по следующим адресам: 4 проезд 3а, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26; Таксомоторный переулок, 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 9; Кемеровский переулок 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10а; Марсовый переулок 1, 3, 4, 4 «В», 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13; Байкальский переулок 1, 2, 2а , 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 13. Без ХВС также останутся дома № 34а, 36а, 28а, 34б , 38б, 40а , 40б, 44б, 44а, 44г, 44в, 67а, 67а (корпус 1) по улице Мориса Тореза. Бойлер с водой будет установлен на 4-м проезде, 16.

С 8:00 22 сентября до 15:30 23 сентября водоснабжение отключат на улицах Запорожская, 2, 4, 4а, 5, 6, 8, Карякина 1, 1А, Гагарина 155, 9 мая, 10,14, Стандартная, 100, Днепровская, 2,4, а также в Брусчатом переулке,1а,14, и Севастопольском переулке, 1,3. Дома в Южном проезде будут на пониженном давлении.