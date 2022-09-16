Дмитрий Азаров поздравил губернатора Саратовской области со вступлением в должность

Роман Бусаргин приступил к обязанностям руководителя области 16 сентября. Фото: правительство Самарской области

В пятницу, 16 сентября, Саратовская область обрела нового руководителя. Губернатором стал Роман Бусаргин, ранее исполнявший обязанности главы региона. На прошедших с 9 по 11 сентября выборах Роман Бусаргин получил 72,55% голосов избирателей. Сегодня он принял присягу, получил штандарт и знак губернатора. С этим значимым событием нового главу Саратовской области поздравили самарский губернатор Дмитрий Азаров и Полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров.

– Уверенная победа на выборах, поддержка более 700 тыс. избирателей доказывает, что люди вам поверили и разделяют ваши планы по социально-экономическому развитию региона. Эта победа – большая ответственность и, безусловно, кредит доверия ваших земляков, – отметил Игорь Комаров.

Дмитрий Азаров напомнил о добрососедских отношениях Самарской и Саратовской областей. Он выразил надежду, что они будут только крепнуть, а взаимовыгодное сотрудничество продолжится.

– Роман Викторович, я от всей души поздравляю вас со вступлением в должность губернатора Саратовской области. От нас с вами зависит, насколько традиции добрососедства, взаимовыгодного сотрудничества между нашими регионами, связанными сотнями судеб людей, будут развиваться. Уверен, залогом этих добрых, взаимовыгодных отношений являются традиции, заложенные нашими предшественниками, – обратился к Роману Бусаргину Дмитрий Азаров.

В завершение глава Самарской области пожелал соседнему региону процветания и успехов.