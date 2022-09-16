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Общество16 сентября 2022 12:29

Самарские депутаты передадут однодневный заработок вынужденным переселенцам из ЛДНР

Такую помощь окажут представители губернской думы
Анастасия ФИЛАТОВА
На этой неделе в Самарскую область прибыл состав еще с 266 вынужденными переселенцами

На этой неделе в Самарскую область прибыл состав еще с 266 вынужденными переселенцами

Фото: администрация Тольятти

Депутаты Самарской губернской думы решили оказать поддержку вынужденным переселенцам из Украины, ДНР и ЛНР. Они передадут им свой однодневный заработок. Об этом в пятницу, 16 сентября 2022 года, сообщил спикер областного парламента Геннадий Котельников.

- Депутаты и сотрудники аппарата губдумы решили перечислить однодневный заработок гражданам, которые были вынуждены покинуть ДНР, ДНР, Украину и сейчас находятся в пунктах временного размещения в Самарской области, - заявил на заседании парламента Геннадий Котельников.

Напомним, на этой неделе в Тольятти прибыл шестой спецсостав с вынужденными переселенцами. В регион приехали 266 человек, в том числе 76 детей. Их отправили в пункты временного размещения Самары, Кинель-Черкасс и Красноярского района. Им окажут всю необходимую помощь.