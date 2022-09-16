Во второй день самарского инжинирингового форума-2022 участники обменялись лучшими практиками

Иногородние делегаты посетили ряд промышленных предприятий региона. Фото: минэкономразвития Самарской области

Во второй день самарского инжинирингового форума-2022 прошел специализированный семинар «Лучшие практики деятельности центров инжиниринга 2021-2022 гг.». Его участниками стали руководители и сотрудники региональных центров инжиниринга России.

— На форуме собрались грамотные и трендовые эксперты в истории инжиниринга. Центр инжиниринга «Жигулевской долины» считается одним из лучших в стране. Он поддерживает разработки субъектов малого и среднего предпринимательства, способствует развитию их компетенций, — сказал Дмитрий Богданов.

Эксперты некоммерческих объединений и бизнес-структур стали спикерами второго дня форума. Благодаря семинару участники форума познакомились между собой, обменялись лучшими практиками, а также стали понятны их ключевые компетенции, процессы, ресурсы.

Помимо обсуждений и дискуссий, было знакомство с производственными площадками региона. Иногородние делегаты посетили ряд промышленных предприятий Самарской области. Участники форума из других регионов отметили, что они получили много полезной информации по мерам поддержки, смогли обменяться опытом в режиме живого диалога и познакомились с тенденциями развития области инжиниринга.

По итогам форума подготовят резолюцию, которую опубликуют на сайте.