Назван район Самары с самым низким качеством воды

Отмечается, что первые шаги к решению проблемы уже предприняты Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, в каком районе областной столицы самая некачественная вода. Информация была озвучена на заседании комитета по ЖКХ, ТЭК и охране окружающей среды в Самарской губернской думе.

Оказалось, что самое низкое качество воды в Куйбышевском районе. Из-за подземных источников она становится довольно жесткой.

Правда, первые шаги к решению проблемы уже принимаются. Так, в этом году на территории муниципального образования планируется строительство двух водоводов. Их возведут в рамках концессии. Стоимость проекта составит 2,5 млрд. рублей, средства в бюджете уже предусмотрены.

На заседании отметили, что строительство объектов позволит обеспечить качественной питьевой водой более 117 тысяч жителей Куйбышевского района.