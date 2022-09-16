АВТОВАЗ планирует создать две новые модели LADA

Одну из новых моделей планируется выпускать на платформе Vesta Фото: АвтоВАЗ

АВТОВАЗ займется выпуском двух новых моделей LADA. Это будут кроссовер на платформе Vesta и отдельное семейство сегмента «В» на глобальной платформе. Об этом стало известно на очередном заседании совета директоров автоконцерна при участии министра промышленности РФ Дениса Мантурова.

- Совет директоров предприятия единогласно одобрил старт двух проектов новых моделей LADA. Они должны встать на конвейер в 2024-2025 годах, - сообщил Денис Мантуров.

Также стало известно о планах АВТОВАЗа на ближайшее время. Во втором полугодии 2022-го предприятие намерено выпустить до 140 тысяч автомобилей. А вот на 2023 год акционеры поставили заводу куда более масштабную задачу. Как пишет OBOZ.INFO, он должен будет выпустить до 500 тысяч машин.

Напомним, власти окажут поддержку тольяттинскому АВТОВАЗу. Они направят дополнительные средства на содействие занятости сотрудников завода.