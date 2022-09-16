На закупку двух судов на воздушной подушке выделят 190 миллионов рублей в Самарской области

Суда на воздушной подушке будут ходить в зимний период. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области на закупку двух судов на воздушной подушке выделят 190 миллионов рублей. Это стало известно в ходе заседания губдумы 16 сентября.

Представители министерства транспорта Самарской области рассказали, что деньги направят из областного бюджета. Суда на воздушной подушке будут ходить в зимний период по маршруту из Самары в Рождественно.

Депутаты Самарской областной думы усомнились в необходимости данных трат и закупки этих двух речных судов. Но на заседании прозвучала мысль об их необходимости, поскольку они будут перевозить людей в период межсезонья.

Недавно стало известно, что также в Самару привезут два новых скоростных судна «Валдай-45Р» в 2023 году.