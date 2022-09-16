Безработный самарец из мести сжег иномарку за 2 млн рублей

Мстителя-поджигателя могут посадить за решетку на срок до 5 лет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре скоро предстанет перед судом 43-летний местный житель. Его обвиняют в поджоге Toyota Camry и повреждении Ford Eco Sport. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Все случилось в апреле 2022 года у одного из частных домов в Промышленном районе. Сначала там загорелась «Тойота», затем огонь перекинулся на «Форд». В дальнейшем выяснилось, что это был поджог. Момент попал на запись видеокамеры. Она засняла, как к одной из иномарок подходит мужчина, разливает на нее жидкость и поджигает.

По подозрению в преступлении полицейские задержали 43-летнего безработного самарца. Как оказалось, мужчина поругался с владельцем «Тойоты» в одном из магазинов города и затаил на него обиду. Он решил отомстить: проследил за оппонентом, узнал, где тот ставит свое авто, взял бутылку с зажигательной смесью и устроил пожар. Месть потянула на крупную сумму. Огонь полностью уничтожил иномарку за 2 млн рублей. Восстановление второй поврежденной машины обошлось в 250 тысяч рублей.

Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде. Уже скоро он окажется на скамье подсудимых. Ему может грозить до 5 лет принудительных работ или лишение свободы на тот же срок.