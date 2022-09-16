Суд вынес приговор убийце, который зарезал знакомого на даче под Тольятти

В момент совершения преступления осужденный был пьян Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области суд закончил рассмотрение уголовного дела в отношении мужчины, которого обвиняли в убийстве своего знакомого. Трагедия произошла 8 мая 2022 года в дачном доме на территории СНТ «Прессовщик» в Ставропольском районе.

Как сообщает региональная прокуратура, между мужчинами произошла ссора, в результате которой осужденный ударил оппонента в грудь ножом. Он был пьян и умышленно пошел на преступление.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ «Убийство». Суд приговорил его к восьми годам исправительной колонии строгого режима. Отмечается, что приговор пока не вступил в законную силу.