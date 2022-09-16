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Общество16 сентября 2022 14:42

Ярмарка в формате «торговля с автомашин» заработает возле «Агропарка Самара» 17 и 18 сентября

Жители региона смогут купить все необходимое
Ирина СИНЕГУБОВА
А круглогодичная ярмарка открыта в Железнодорожном районе. Фото: администрация Самары

А круглогодичная ярмарка открыта в Железнодорожном районе. Фото: администрация Самары

В Кировском районе Самары в предстоящие выходные, 17 и 18 сентября, с 8:00 до 20:00 будет работать муниципальная ярмарка в формате «торговля с автомашин».

— Она будет расположена по адресу: улица Дальняя, территория «Агропарк Самара», — сообщает администрация Самары.

Самарцы смогут из широкого ассортимента товаров купить необходимое высокого качества по низким ценам. Среди прочего жителям региона будет доступна сельскохозяйственная продукция.

Товары местных сельхозпроизводителей можно найти и по другим адресам. Так, круглогодичная ярмарка открыта в Железнодорожном районе со вторника по воскресенье с 9:00 до 19:00. А ярмарка «выходного дня» в поселке Мехзавод ждет покупателей у ДК «Октябрь» в субботу и воскресенье с 8:00 до 20:00.