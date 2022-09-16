Стало известно, когда перекроют движение в границах улиц Ново-Садовой и Полевой в Самаре

Ограничения начнут действовать в конце сентября Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре изменились сроки перекрытия движения по улице Ново-Садовой. Речь идет об участке от улицы Полевой до Первомайской. Изначально его планировали закрыть с 12 сентября, однако теперь ограничения решили ввести в конце месяца. Об этом сообщили в мэрии.

– Одна полоса по улице Ново-Садовой от улицы Первомайской должна остаться открытой, обеспечивая одностороннее движение в сторону въезда в центр города. При этом подрядчик должен будет продолжить обслуживание дороги, в частности, заниматься уборкой и вывозом снега зимой, – рассказал первый заместитель главы Самары Владимир Василенко.

Напомним, ограничения на Ново-Садовой вводят в связи со строительством метро. При этом власти отмечают, что о полном закрытии участка речи не идет – не исключено, что он будет временно перекрыт.

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