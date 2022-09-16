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Происшествия16 сентября 2022 15:06

В Самаре на улице Кабельная трамваи стоят в обе стороны из-за столкновения № 19 с «Газелью»

Горожанам стоит планировать свои маршруты заранее
Ирина СИНЕГУБОВА
Обстоятельства произошедшего предстоит выяснить полицейским. Фото: телеграм-канал «Убежище Самара»

Обстоятельства произошедшего предстоит выяснить полицейским. Фото: телеграм-канал «Убежище Самара»

Сегодня, 16 августа, вечером произошла авария на путях, проходящих по улице Кабельная. По сообщению очевидцев трамвай № 19 столкнулся с «Газелью».

— Трамвай ехал от Юнгородка в сторону рынка «Норд», — пишет автор поста в телеграм-канале «Убежище Самара».

Движение встало в обе стороны. Жителям Самары стоит учитывать это и планировать свои маршруты заранее, выбирая подходящий общественный транспорт. Кто стал виновником аварии и остальные обстоятельства произошедшего предстоит выяснить полицейским.

А сегодня днем на улице Ташкентская образовалась пробка из трамваев, из-за чего движение на какое-то время тоже было остановлено.