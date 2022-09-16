Юбилейная выставка Елены Макеевой «Чай на крыше» открылась в Самаре 16 сентября

Самый распространенный жанр в ее творчестве – городские пейзажи. Фото: министерство культуры Самарской области

Сегодня, 16 сентября, в выставочном зале самарском «Союзе художников России», расположенном на Молодогвардейской, 209, открылась юбилейная выставка Елены Макеевой «Чай на крыше».

— Творчество художницы отличается экспрессией, динамичным наложением красочного слоя, или штриха, несет определенный образный строй, — рассказали в министерстве культуры Самарской области.

Елена Макеева является членом Союза художников России с 2006 года. Она участвует в международных, всероссийских, а также региональных выставках. Предстает и как живописец, и как мастер станковой графики.

Самый распространенный жанр в ее творчестве – городские пейзажи. Они написаны свободно, спонтанно. В сюжетах главное архитектура города, его атмосфера и энергетика. Есть произведения и таких жанров, как тематический натюрморт и морского пейзажа.

Выставка будет работать до 11 октября. Посетить ее можно с понедельника по пятницу в 11:00-19:00, а также в субботу с 12:00 до 17:00.