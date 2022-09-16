В Сергиевском районе Самарской области благоустроили дворы и общественные территории

Всего в регионе за три года благоустроили более 500 общественных пространств и 900 дворов. Фото: скриншот видео
В Сергиевском районе Самарской области завершили благоустройство 14 общественных и дворовых территорий.
— Работы велись в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», — рассказали в пресс-службе губернатора Самарской области. В этом году в Сергиевском районе облагородили 10 дворов и 4 общественных территории. Всего в Самарской области с 2019 по 2021 было благоустроено более 500 общественных пространств и 900 дворовых территорий.
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