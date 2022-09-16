Первые домашние матчи в рамках первенства ВХЛ проведут хоккеисты ЦСК ВВС 17 и 18 сентября

Всего за сезон с учетом плей-офф ЦСК ВВС сыграет около 50 матчей. Фото: правительство Самарской области

В предстоящие выходные, 17 и 18 сентября, хоккеисты ЦСК ВВС проведут первые домашние матчи в рамках первенства ВХЛ.

— Самарская команда сыграет против хоккейного клуба «Челны» из Набережных Челнов, — сообщает пресс-служба губернатора Самарской области.

Матчи пройдут во Дворце спорта имени В.С.Высоцкого в 17:00. Вход бесплатный. За Кубок поборются еще три клуба, в их числе «Динамо-Алтай» из Барнаула, «Кристалл» из Саратова и «Феникс» из Казани.

Всего за сезон с учетом плей-офф ЦСК ВВС сыграет около 50 матчей. Сейчас в команде много самарских парней – более 13 человек. Средний возраст игроков составляет примерно 20 лет. В прошедшем сезоне из-за сформировавшихся долгов ЦСК ВВС оказался в тяжелом финансовом положении. При участии самарского губернатора ситуацию разрешили.