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Спорт16 сентября 2022 16:24

Первые домашние матчи в рамках первенства ВХЛ проведут хоккеисты ЦСК ВВС 17 и 18 сентября

Вход на матчи бесплатный для всех желающих
Ирина СИНЕГУБОВА
Всего за сезон с учетом плей-офф ЦСК ВВС сыграет около 50 матчей. Фото: правительство Самарской области

Всего за сезон с учетом плей-офф ЦСК ВВС сыграет около 50 матчей. Фото: правительство Самарской области

В предстоящие выходные, 17 и 18 сентября, хоккеисты ЦСК ВВС проведут первые домашние матчи в рамках первенства ВХЛ.

— Самарская команда сыграет против хоккейного клуба «Челны» из Набережных Челнов, — сообщает пресс-служба губернатора Самарской области.

Матчи пройдут во Дворце спорта имени В.С.Высоцкого в 17:00. Вход бесплатный. За Кубок поборются еще три клуба, в их числе «Динамо-Алтай» из Барнаула, «Кристалл» из Саратова и «Феникс» из Казани.

Всего за сезон с учетом плей-офф ЦСК ВВС сыграет около 50 матчей. Сейчас в команде много самарских парней – более 13 человек. Средний возраст игроков составляет примерно 20 лет. В прошедшем сезоне из-за сформировавшихся долгов ЦСК ВВС оказался в тяжелом финансовом положении. При участии самарского губернатора ситуацию разрешили.