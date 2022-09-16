Самарские предприниматели получат гранты на развитие туризма в регионе

Самарская область приобрела заметную популярность у туристов Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самарской области продолжается развитие туристической отрасли. Регион уже продемонстрировал внушительные результаты – только за первое полугодие 2022 года губернию посетили более 1,5 млн. человек.

Теперь власти намерены расширить список мер поддержки внутреннего туризма. Одна из них – гранты предпринимателям, разрабатывающим туристские проекты. Информация следует из постановления о внесении изменений в государственную региональную программу по развитию туристического кластера, которое подписал 15 сентября 2022 года первый вице-губернатор, председатель правительства региона Виктор Кудряшов.

– Гранты они смогут получить уже в этом году. В приоритете – инициативы по созданию кемпингов и автокемпингов, обустройство туристической инфраструктуры, разработка новых туристических маршрутов и приобретение специализированного оборудования, – рассказали в региональном правительстве.

Власти отмечают, что поддержка будет продолжена и в следующем году. Кроме того, она распространится на событийный туризм.