В Самаре менеджер по транспортной логистике может зарабатывать до 75 тысяч рублей

Для самой высокой зарплаты необходим стаж от 3 лет.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Согласно опросу SuperJob, менеджер по транспортной логистике в строительных компаниях Самары может получать заработную плату до 75 тысяч рублей.
— Претендовать на высокую зарплату могут специалисты с опытом работы от 2 лет и знанием английского языка на разговорном или свободном уровне, — сообщает SuperJob.
В Самаре на зарплату от 30 до 35 тысяч рублей может претендовать менеджер по транспортной логистике со средним профессиональным образованием. От 35 до 43 тысяч рублей платят работникам с высшим образованием, знающим оборудование и спецтехнику, имеющий стаж работы от 1 года.
Зарплату от 43 до 63 тысяч рублей заплатят специалистам с профессиональными сертификатами, знанием специфики международных перевозок, английского языка, схем расчета таможенных платежей. Самая высокая зарплата от 63 до 75 тысяч рублей достанется логистам с опытом работы в компаниях с большим грузопотоком и стажем от 3 лет.
В Самаре средний портрет такого специалиста – 38-летний мужчина с высшим образованием и средним стажем работы на последнем месте 3,9 лет.