В Самаре менеджер по транспортной логистике может зарабатывать до 75 тысяч рублей

Для самой высокой зарплаты необходим стаж от 3 лет. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Согласно опросу SuperJob, менеджер по транспортной логистике в строительных компаниях Самары может получать заработную плату до 75 тысяч рублей.

— Претендовать на высокую зарплату могут специалисты с опытом работы от 2 лет и знанием английского языка на разговорном или свободном уровне, — сообщает SuperJob.

В Самаре на зарплату от 30 до 35 тысяч рублей может претендовать менеджер по транспортной логистике со средним профессиональным образованием. От 35 до 43 тысяч рублей платят работникам с высшим образованием, знающим оборудование и спецтехнику, имеющий стаж работы от 1 года.

Зарплату от 43 до 63 тысяч рублей заплатят специалистам с профессиональными сертификатами, знанием специфики международных перевозок, английского языка, схем расчета таможенных платежей. Самая высокая зарплата от 63 до 75 тысяч рублей достанется логистам с опытом работы в компаниях с большим грузопотоком и стажем от 3 лет.

В Самаре средний портрет такого специалиста – 38-летний мужчина с высшим образованием и средним стажем работы на последнем месте 3,9 лет.