В Самаре на Фрунзенском мосту в сентябре 2022 года прямо из асфальта растет трава

Метровые кусты растут прямо из асфальта. Фото: Телеграм/Вся Самара с колес

В сентябре 2022 года жители Самары поделились в социальных сетях необычным явлением. На фотографии запечатлен Фрунзенский (Самарский) мост, где прямо из асфальта растет трава. Самарцы шутят, что мост оказался не только полезным в плане разгрузки городских дорог, но и даже плодоносным.

- Вот она жажда жизни! Новые технологии - экомост, - восклицают самарцы.

Однако не все умилились подобному природному явлению. Горожане предположили, что при строительстве многомиллиардного объекта были допущены ошибки, поэтому в грязи на обочине на мосту взошла метровая трава. Остается загадкой, как такое вообще стало возможным.

Напомним, движение по новому Фрунзенскому мосту запустили несколько лет назад. Мост начали строить в 2015 году, а в конце 2019 запустили движение. Никаких торжественных открытий не было – просто поехали, и все.

Изначально мост получил название Фрунзенский из-за территориальной привязки – заезд на него осуществляется с улицы Фрунзе. Однако в октябре 2018 года губернатор Самарской области Дмитрий Азаров предложил переименовать мост. Появились варианты нового названия, а пользователи соцсетей активно предлагали свои.

В дальнейшем о ходе голосования не сообщалось, а мост как-то незаметно в официальных документах превратился в Самарский. Впрочем, жители по-прежнему называют его Фрунзенский и не всегда понимают, о чем идет речь, когда кто-то называет мост Самарским.