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Общество17 сентября 2022 6:32

В Самаре с 17 сентября 2022 года перекрыли две полосы движения по Ново-Садовой из-за ремонта дороги

Полностью движение по Ново-Садовой перекрывать не планируют
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
Ремонт дороги продлится до ноября

Ремонт дороги продлится до ноября

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре в ночь на 17 сентября 2022 года начали ремонтировать улицу Ново-Садовую от Полевой до проспекта Кирова. На время ремонта будет временно изменена смеха движения – будут перекрывать по две полосы.

- Полностью перекрывать магистраль не будут, только по полосам: по ночам по направлению «в город», днем - «из города». На работе общественного транспорта это никак не скажется, - отметили чиновники.

Работы продлятся до ноября, за это время подрядчик должен обновить верхний слой дорожного покрытия и привести в порядок инженерные коммуникации. В 2023 году, когда погодные условия вновь позволят продолжить ремонт, дорожники обновят тротуары и велодорожки вдоль Ново-Садовой.