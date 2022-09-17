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Происшествия17 сентября 2022 8:16

В Тольятти ищут неосторожного похитителя дорогого велосипеда, который попал на камеры видеонаблюдения

Полицейские просят опознать вора
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
Преступник показал свое лицо на камере домофона

Преступник показал свое лицо на камере домофона

Фото: принтскрин видео.

В полицию Тольятти обратилась местная жительница, которая заявила о пропаже велосипеда стоимостью 30 тысяч рублей. Транспорт находился на лестничной клетке в многоквартирном доме на улице Баныкина. Неизвестный проник в подъезд и украл велосипед жительницы Тольятти.

Полицейские провели осмотр места происшествия, опросили жильцов многоквартирного дома и изъяли камеры наружного видеонаблюдения. Злоумышленник, по всей видимости, не знал о камере в домофоне, поэтому его преступные действия были отчетливо видны на видео.

Сейчас вора ищут сотрудники правоохранительных органов, ориентировка с описанием примет подозреваемого была доведена до личного состава тольяттинского гарнизона полиции и сотрудников Росгвардии.

Приметы подозреваемого: на вид 20-25 лет, рост 160-165 см., худощавого телосложения.

Был одет: в кофту белого цвета, спортивные штаны черного цвета, кроссовки черного цвета, на голове бейсболка синего цвета, с буквой «Р».

Всем, кто узнал преступника и знает о его местонахождении, необходимо обратиться в ближайший отдел полиции или позвонить по телефонам: 8(8482) 93-49-51, 93-48-62, 93-48-52, 8(927)8995253 или 102.