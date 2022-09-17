В Тольятти ищут неосторожного похитителя дорогого велосипеда, который попал на камеры видеонаблюдения

Преступник показал свое лицо на камере домофона Фото: принтскрин видео.

В полицию Тольятти обратилась местная жительница, которая заявила о пропаже велосипеда стоимостью 30 тысяч рублей. Транспорт находился на лестничной клетке в многоквартирном доме на улице Баныкина. Неизвестный проник в подъезд и украл велосипед жительницы Тольятти.

Полицейские провели осмотр места происшествия, опросили жильцов многоквартирного дома и изъяли камеры наружного видеонаблюдения. Злоумышленник, по всей видимости, не знал о камере в домофоне, поэтому его преступные действия были отчетливо видны на видео.

Сейчас вора ищут сотрудники правоохранительных органов, ориентировка с описанием примет подозреваемого была доведена до личного состава тольяттинского гарнизона полиции и сотрудников Росгвардии.

Приметы подозреваемого: на вид 20-25 лет, рост 160-165 см., худощавого телосложения.

Был одет: в кофту белого цвета, спортивные штаны черного цвета, кроссовки черного цвета, на голове бейсболка синего цвета, с буквой «Р».

Всем, кто узнал преступника и знает о его местонахождении, необходимо обратиться в ближайший отдел полиции или позвонить по телефонам: 8(8482) 93-49-51, 93-48-62, 93-48-52, 8(927)8995253 или 102.