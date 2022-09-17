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Общество17 сентября 2022 9:30

Самарский футболист Максим Глушенков может стать «Джентльменом года – 2022»

Троих финалистов выберут уже 19 сентября 2022 года
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
Максим Глушенков участвует в конкурсе "Джентльмен года - 2022"

Максим Глушенков участвует в конкурсе "Джентльмен года - 2022"

«Комсомольская правда» с 5 сентября 2022 года объявила конкурс среди российских футболистов на звание «Джентльмена года – 2022». Среди номинантов игрок самарской команды «Крылья Советов» Максим Глушенков.

До 19 сентября включительно продлится народное голосование на сайте «КП», где любой желающий сможет отдать свой голос за любимого претендента на победу. Будет выбрано три имени футболистов, из которых потом жюри выберет достойного.

Полузащитник «Крыльев» Максим Глушенков в этом году представляет самарскую команду. До окончания голосования остается не так много времени, но у футболиста есть еще шансы выйти в тройку финалистов.

Конкурс проводится с 1994 года, но ранее ни один самарский футболист не получал престижную награду «Комсомолки». В 2021 году «Джентльменом года» стал защитник столичного «Спартака» Георгий Джикия.