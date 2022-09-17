В Самаре мужчина на ВАЗ-2114 не уступил дорогу женщине на «десятке» и отправил ее в больницу

Пострадала женщина-водитель. Фото: ГУ МВД по Самарской области

В пятницу, 16 сентября 2022 года, в Самаре в поселке Зубчаниновка произошло ДТП с участием двух отечественных легковых автомобилей. В результате столкновения ВАЗ-2114 и ВАЗ-2110 пострадала молодая женщина, ее госпитализировали в больницу.

По предварительным данным полицейских, 41-летний водитель «четырнадцатой» двигался по улице Самолетной со стороны Товарной. На улице Магистральной, напротив дома №74к1, он не уступил дорогу 41-летней женщине на «десятке», которая ехала по главной.

Водитель ВАЗ-2114 отказался от медосвидетельствования. Фото ГУ МВД по Самарской области

В результате столкновения телесные повреждения получила женщина-водитель. Пострадавшую на скорой госпитализировали в больницу. После осмотра врачей самарчанке было назначено амбулаторное лечение.

Как сообщают сотрудники ГИБДД, виновник аварии отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения. Полицейские выписали на него протокол. Продолжается проверка.