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Происшествия17 сентября 2022 11:46

В Самарской области мужчина наворовал в магазине мыла и шампуней на 2,5 тысячи рублей

Возбуждено уголовное дело
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
Рецидивисту может грозить до двух лет тюрьмы

Рецидивисту может грозить до двух лет тюрьмы

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В полицию Сергиевского района Самарской области поступило сообщение, что в одном из магазинов произошла кража средств личной гигиены. Сотрудник торгового зала рассказал, что неизвестный мужчина под видом покупателя похитил с прилавка мыло и шампуни на общую сумму 2500 рублей.

Полицейские провели оперативно-розыскные мероприятия и выяснили, что в преступлению может быть причастен ранее судимый за подобные преступления житель Серноводска.39-летнего подозреваемого нашли и доставили в отделение полиции для опроса.

Мужчина признался в преступлении в супермаркете и рассказал, что украденные средства гигиены он продал случайному прохожему, а вырученные деньги потратил на личные нужды. В отношении грабителя возбудили уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража», в настоящее время рецидивист находится под подпиской о невыезде.