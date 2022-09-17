В Самарской области 17 сентября 2022 года коронавирусом заболели 1789 человек

Самарцы продолжают болеть Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области по данным оперативного штаба на 17 сентября 2022 года за минувшие сутки коронавирусом заболели 1789 человек. Госпитализация потребовалась 124 пациентам, а два человека скончались.

Большинство заболевших было зарегистрировано в Самаре – 895 человек, в Тольятти 240 жителей заразились ковидом, в Сызрани 96 заболевших за последние сутки, а в Новокуйбышевске плюс 68 инфицированных.

Из общего числа новых зараженных, 1556 человек были обследованы с диагнозом ОРВИ и внебольничная пневмония, а 233 человека вообще не подозревали о наличии у себя вируса, пока не посетили врача.

С начала пандемии коронавируса в Самарской области было зафиксировано 436 229 случаев заражения, из них 7999 человек скончались.