Жители Самары умилились женщине, которая катала свою собаку на детских качелях

Довольный пес спокойно сидел на качелях и радовался происходящему Фото: Ольга НОВИКОВА

В субботу, 17 сентября 2022 года, жители Самары стали свидетелями трогательных отношений женщины и ее собачки. Самарчанка усадила четырехлапого друга на детские качели. Милой фотографией с «КП-Самара» поделились наши читатели.

- Снято во дворах на пересечении Московского шоссе и улицы Димитрова. Собачка спокойно сидела на качелях, а ее хозяйка аккуратно раскачивала их, - рассказала нам местная жительница, проходящая мимо.

Увидеть такое, конечно, можно не часто. Самарцы очень дружелюбно и с необычайным трепетом относятся к своим домашним животным. Так, на днях в одном из супермаркетов заметили женщину, которая везла карманного йорка в тележке для продуктов. Однако это возмутило некоторых самарцев, ведь в телеге перевозят продукты питания. Кто-то заступился за хозяйку пса, отметив, что домашние собаки порой чище продуктов на прилавках.