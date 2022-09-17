Тольяттинский участковый узнал своего поднадзорного в лице похитителя банковской карты

Полицейские быстро нашли преступника Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В полицию Тольятти обратился местный житель, который заявил об утере своей банковской карты. Мужчина рассказал, что после обнаружения пропажи с карты начали списываться денежные средства. Общая сумма ущерба составила более 3,5 тысяч рублей.

Полицейские установили магазин, где происходили списания в течение нескольких дней. Просмотрев записи с камер видеонаблюдения, участковый узнал в преступнике своего подучетного.

Ранее неоднократно осужденного 53-летнего безработного тольяттинца доставили в отдел полиции, где он признал свою вину в преступлении. Задержанный рассказал, что нашел карту и решил ей расплатиться за свои покупки. В течение нескольких дней он покупал алкоголь и еду в ближайшем магазине, а когда деньги закончились, выбросил карту в мусорку.

В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража». Теперь тольяттинцу грозит до 6 лет лишения свободы.