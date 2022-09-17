«Крылья Советов» проиграли «Ростову» в матче 10 тура РПЛ

"Крылья" проиграли "Ростову" со счетом 1:2. Фото: ПФК "Крылья Советов"

В субботу, 17 сентября 2022 года, состоялся матч самарской команды «Крылья Советов» с «Ростовом» в рамках десятого тура Мир РПЛ. Хозяева поля в Ростове-на-Дону одержали победу со счетом 2:1.

Уже на первой минуте матча «Ростов» открыл счет – с голевой передачи Алексея Миронова футболист Хорен Байрамян забил гол в самарские ворота. Через 11 минут «Крылья» отыгрались и сравняли счет. Гол забил Сергей Пиняев.

На 65-ой минуте матча мяч попал в руку Гленну Бейлу и судья назначил пенальти. С одиннадцатиметровой отметки пробил Дмитрий Полоз, Иван Ломаев достал мяч, но тот все же оказался в сетке ворот – 2:1.

«Крылья Советов» сыграют следующий матч уже в рамках третьего тура группового этапа Фонбет Кубка России. На футбольном поле в Воронеже они встретятся с «Факелом». Игра пройдет 29 сентября 2022 года в 18:30.