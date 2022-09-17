Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество17 сентября 2022 16:44

Самарский блогер возмутился выброшенному на помойку хлебу

Самарец Сергей Трифонов предложил другие меры утилизации мучного продукта
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
Блогер нашел на помойке полные коробки с хлебом

Блогер нашел на помойке полные коробки с хлебом

Фото: принтскрин видео.

В субботу, 17 сентября 2022 года, в социальных сетях появилась видеозапись, на которой самарский блогер Сергей Трифонов обвиняет руководство местных супермаркетов в кощунстве. Дело в том, что самарец заметил на контейнерной площадке коробки, до верху набитые хлебом.

- Люди в войну хлеба не видели, а вы просто его выкидываете. Это кощунство, - говорит Сергей на видеозаписи.

Мужчина предложил руководству супермаркетов пересмотреть политику по утилизации продуктов, сроки годности которых подходят к концу. Самарец просит класть такие продукты, в том числе и хлеб, в определенное место (явно не на помойку), чтобы нуждающиеся могли взять себе все необходимое.