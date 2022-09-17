Самарский блогер возмутился выброшенному на помойку хлебу

Блогер нашел на помойке полные коробки с хлебом Фото: принтскрин видео.

В субботу, 17 сентября 2022 года, в социальных сетях появилась видеозапись, на которой самарский блогер Сергей Трифонов обвиняет руководство местных супермаркетов в кощунстве. Дело в том, что самарец заметил на контейнерной площадке коробки, до верху набитые хлебом.

- Люди в войну хлеба не видели, а вы просто его выкидываете. Это кощунство, - говорит Сергей на видеозаписи.

Мужчина предложил руководству супермаркетов пересмотреть политику по утилизации продуктов, сроки годности которых подходят к концу. Самарец просит класть такие продукты, в том числе и хлеб, в определенное место (явно не на помойку), чтобы нуждающиеся могли взять себе все необходимое.