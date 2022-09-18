На свободу выйдет экс-гендиректор самарского РКЦ «Прогресс»

Статью с «Растраты» переквалифицировали на «Злоупотребление должностными полномочиями».

В пятницу, 16 сентября, 6-й кассационный суд пересмотрел дело Александра Кирилина и назначил ему два года лишения свободы условно. Об этом сообщает OBOZ.INFO.

Адвокат Кирилина Анатолий Мотин рассказал OBOZ.INFO, что кассационный суд переквалифицировал статью с «Растраты» на «Злоупотребление должностными полномочиями». Александр Кирилин должен выйти на свободу в понедельник, как только туда доставят решение суда.

Напомним, Кирилин заключил с одним из ООО договор на поставку гидравлического вытяжного пресса по завышенной стоимости.

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