В Самарской области погиб водитель Lifan после столкновения с кирпичным забором

Причина происшествия на данный момент остается неизвестной. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Вчера, 17 сентября, в 18:25 в Сызранском районе Самарской области погиб 36-летний водитель автомобиля Lifan, который врезался в кирпичный забор.

— Мужчина ехал по улице Дзержинского со стороны ул. Кирова в сторону перекрестка Кирпичный, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

В районе дома № 22 по улице Дзержинского города Октябрьск врезался в кирпичный забор, расположенный справа по ходу движения автомобиля. Как сообщают в полиции, причина этого на данный момент остается неизвестной.

Водитель автомобиля Lifan скончался на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи. В машине находилась 15-летняя пассажирка. Она госпитализирована в лечебное учреждение. Информации о ее состоянии сейчас нет.