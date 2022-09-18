В Самарской области исправят табличку на памятнике учителю, где перепутали инициалы Некрасова

В ближайшее время исправленную табличку вернут на место.

Администрация муниципального района Похвистневский Самарской области принесла свои извинения в связи с тем, что на табличке к памятнику учителю перепутали имя Некрасова.

— Досадные ошибки закрались на этапе изготовления. Табличка демонтирована, ведутся работы по исправлению, — сообщили в правительстве Самарской области.

Напомним, на днях в поселке Подбельск Похвистневского района открыли памятник сельскому учителю. На табличке, которая расположена внизу мемориала, допустили ошибки в цитате русского поэта Некрасова и в инициалах.

В инициалах на табличке было указано «А.Н.», когда поэта звали Николай Алексеевич. А в изречении поставили запятую, которой по правилам пунктуации быть не должно. По словам властей, в ближайшее время табличка с корректной информацией займёт своё место.