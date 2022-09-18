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Происшествия18 сентября 2022 9:21

В Самарской области «Приора» въехала в впереди движущийся Nissan Atlas 17 сентября

Водитель отечественной легковушки получил различные травмы
Ирина СИНЕГУБОВА
Водителя отечественной легковушки привезли в лечебное учреждение. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Водителя отечественной легковушки привезли в лечебное учреждение. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Вчера, 17 сентября, в 15:00 на 26 км автомобильной дороги «Самара-Большая Черниговка», 29-летний водитель «Лады Приоры» въехал в Nissan Atlas.

— По предварительной информации, мужчина не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося автомобиля, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

«Лада Приора» ехала со стороны поселка Самарского в сторону села Дубовый Умёт. 42-летний водитель Nissan Atlas двигался в попутном направлении. В результате аварии пострадал 29-летний водитель отечественной легковушки. Его с различными травмами привезли в лечебное учреждение.

Всего 17 сентября на территории Самарской области произошло 12 ДТП, в них пострадали 13 человек. Один из водителей ездил пьяным за рулем. Также полицейские выявили 785 нарушений ПДД.