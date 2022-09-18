Самарский депутат Дмитрий Холин инициировал проверку из-за домашней собаки, укусившей мальчика

Крупный пес выбежал из открытой калитки и вцепился в верхнюю часть бедра ребенка. Фото: соцсети

Депутат Дмитрий Холин инициировал проверку из-за домашней собаки, укусившей мальчика, который проезжал мимо частного дома в Сызрани.

— По данному инциденту будет проведена тщательная проверка, а хозяина собаки накажут по всей строгости закона, — пишет самарский депутат на своей странице Вконтакте.

В Сызрани 11-летний мальчик катался на велосипеде. Крупный пес выбежал из открытой калитки частного дома и вцепился в верхнюю часть бедра ребенка. Пьяный хозяин увел собаку во двор и никак не помог мальчику.

Маленький ребенок самостоятельно добрался до дома. На вопросы обеспокоенной мамы, прибежавшей к хозяину собаки, о прививке от бешенства мужчина не ответил, а лишь нагрубил.

— Считаю этот случай вопиющим примером человеческого безразличия, — пишет депутат.

Заявление и депутатский запрос уже направлены в соответствующие инстанции. В ближайшие дни Дмитрий Холин пообещал собрать общественный совет для утверждения программы подготовки общественных инспекторов в области обращения с животными.

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