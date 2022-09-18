В Самарской области объявлен желтый уровень опасности из-за сильного ветра 19 сентября

Нельзя прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, под деревьями.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Завтра, 19 сентября, днем ожидается сильный южный ветер с порывами до 15-20 м/с. В связи с этим в Самарской области объявили желтый уровень опасности.
— Жителям рекомендуется ограничить выход из зданий, а если ветер застал на улице, необходимо спрятаться в подъездах или подземных переходах, — сообщает ГУ МЧС по Самарской области.
Нельзя прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, под деревьями, а также стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся проводам. При возникновении ЧС необходимо звонить по единому телефону спасения «01», с мобильного – «101».
Отдельная рекомендация для водителей быть внимательными на дорогах и парковать свои автомобили вдали от деревьев во избежание неблагоприятных последствий от падения деревьев, случаи которых участились в Самаре.
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