В Самарской области объявлен желтый уровень опасности из-за сильного ветра 19 сентября

Нельзя прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, под деревьями. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Завтра, 19 сентября, днем ожидается сильный южный ветер с порывами до 15-20 м/с. В связи с этим в Самарской области объявили желтый уровень опасности.

— Жителям рекомендуется ограничить выход из зданий, а если ветер застал на улице, необходимо спрятаться в подъездах или подземных переходах, — сообщает ГУ МЧС по Самарской области.

Нельзя прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, под деревьями, а также стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся проводам. При возникновении ЧС необходимо звонить по единому телефону спасения «01», с мобильного – «101».

Отдельная рекомендация для водителей быть внимательными на дорогах и парковать свои автомобили вдали от деревьев во избежание неблагоприятных последствий от падения деревьев, случаи которых участились в Самаре.

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