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Общество18 сентября 2022 10:43

В Самарской области объявлен желтый уровень опасности из-за сильного ветра 19 сентября

Самарцам рекомендуется ставить свои автомобили подальше от деревьев
Ирина СИНЕГУБОВА
Нельзя прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, под деревьями.

Нельзя прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, под деревьями.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Завтра, 19 сентября, днем ожидается сильный южный ветер с порывами до 15-20 м/с. В связи с этим в Самарской области объявили желтый уровень опасности.

— Жителям рекомендуется ограничить выход из зданий, а если ветер застал на улице, необходимо спрятаться в подъездах или подземных переходах, — сообщает ГУ МЧС по Самарской области.

Нельзя прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, под деревьями, а также стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся проводам. При возникновении ЧС необходимо звонить по единому телефону спасения «01», с мобильного – «101».

Отдельная рекомендация для водителей быть внимательными на дорогах и парковать свои автомобили вдали от деревьев во избежание неблагоприятных последствий от падения деревьев, случаи которых участились в Самаре.

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