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Спорт18 сентября 2022 11:43

Самарские хоккеисты ЦСК ВВС в стартовом матче первенства ВХЛ победили команду «Челны»

Обыграть соперников удалось со счетом 4:3
Ирина СИНЕГУБОВА
18 сентября пройдет повторный матч между командами ЦСК ВВС и «Челны». Фото: министерство спорта Самарской области

18 сентября пройдет повторный матч между командами ЦСК ВВС и «Челны». Фото: министерство спорта Самарской области

Вчера, 17 сентября, в стартовом матче первенства Всероссийской хоккейной лиги хоккеисты ЦСК ВВС одержали победу над хоккейным клубом «Челны»

— Команду из Набережных Челнов удалось обыграть со счетом 4:3, — сообщили в министерстве спорта Самарской области.

Первый период хоккейные клубы сыграли со счетом 0:0, второй – 3:1, третий – 1:2. Из самарской команды шайбы забросили Павел Зубчинский дважды, Денис Присталов и Владислав Болдин.

Сегодня, 18 сентября, в 17:00 в СКК «Дворец спорта имени В.С.Высоцкого» пройдет повторный матч между командами ЦСК ВВС и «Челны». Прийти посмотреть его и поболеть за самарскую команду может бесплатно каждый желающий.