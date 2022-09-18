В Самаре под автомобилями Mazda и Renault провалился асфальт 18 сентября

По словам работника магазина, в данном месте не впервые провалился асфальт. Фото: Артем Морин

Сегодня, 18 сентября, в Самаре на улице Молодогвардейская под автомобилями Mazda и Renault провалился асфальт. Об этом сообщает "ГТРК Самара".

Две иномарки находились на парковке напротив офисного центра. Момент, когда асфальт обвалился, увидел работник магазина, находящегося поблизости. Внутри машин были указаны номера телефонов, он позвонил владельцам.

По словам работника магазина, это не первый раз, когда в данном месте провалился асфальт. Кто виноват и будет ли кто-то нести ответственность за случившееся и возмещать ущерб, пока неизвестно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Самаре под машиной провалился асфальт на пересечении улиц Ленина и Первомайской

Очевидцы поделились фото (подробности)

В Самаре в августе 2022 года провалился асфальт на улице Молодогвардейской

Дорожное покрытие обрушилось рядом с тротуаром (подробности)