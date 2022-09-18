В Тольятти один человек погиб и трое пострадало в столкновении «Приоры» с деревом

На месте работали спасатели и другие спецслужбы. Фото: сообщество Вконтакте "Происшествия Тольятти (ЧП, ДТП)"

По предварительной информации, в ночь на 18 сентября произошло смертельное ДТП в Тольятти. В результате столкновения «Лады Приоры» с деревом один человек погиб и трое пострадало.

Информация появилась в сообществе Вконтакте "Происшествия Тольятти (ЧП, ДТП)" и распространилась по соцсетям. В ГУ МВД по Самарской области комментарий пока не дают, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Авария произошла на улице Мурысева. По словам очевидцев, автомобиль двигался от Матросова к Речпорту. По какой причине он врезался в дерево – на данный момент неизвестно. На месте работали спасатели и другие спецслужбы.

Как пишет автор поста, четыре кареты скорой медицинской помощи развезли пострадавших по больницам. Один из пассажиров скончался, остальные пассажиры и водитель находятся в тяжелом состоянии. По не подтвержденным данным, за рулем находилась девушка.