В Самарскую область придет долгожданная жаркая погода с 19 по 24 сентября

На предстоящей недели синоптики обещают значительное потепление. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На предстоящей неделе синоптики обещают значительное потепление. С 19 по 24 сентября в Самарскую область придет долгожданное тепло.

По данным GISMETEO, уже в понедельник, 19 сентября, столбик термометра поднимется до 30 °C днем. Ночью в этот день температура будет около 19 °C. В последующие дни в дневное время воздух прогреется до 18-23 °C, а ночью – 11-15 °C.

В эти дни ожидается облачная погода, временами возможен небольшой дождь. Специалисты прогнозируют его на 19, 20 и 23 сентября 2022 года.

Завтра, 19 сентября, ожидается сильный ветер, в связи с чем в регионе объявлен желтый уровень опасности. В последующие дни ветер будет достигать 6-12 м/с.