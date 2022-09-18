В Самарской области мужчина похитил бытовую технику, два стола и кухонную утварь

Вором оказался 44-летний безработный местный житель, проживающий на соседней улице. Фото: ГУ МВД по Самарской области

В Сызрани 44-лений мужчина похитил бытовую технику, два стола и кухонную утварь. Сумма ущерба составила около 40 тысяч рублей.

— Имущество вынесли из частного дома 43-летней местной жительницы, который расположен на улице Ушакова, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Женщина проживает в другом городе, а в дом она с членами семьи приезжает изредка. Знакомые увидел разбитое окно и разбросанные рядом с домом вещи, позвонили хозяйке. Окно было выставлено вместе с рамой, дома был беспорядок.

Вором оказался 44-летний безработный местный житель, проживающий на соседней улице. Ранее он был неоднократно судим за аналогичные преступления. Его задержали по месту жительства.

Как выяснилось, столы мужчина отнес к себе домой, а все остальное продал случайным людям. На деньги с продаж купил алкоголь и продукты. В настоящий момент уголовное дело направлено в суд. Максимальное наказание, которое может грозить мужчине, – лишение свободы до шести лет.