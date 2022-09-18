В Самаре свой профессиональный праздник отметили работники лесного хозяйства

Праздник появился на рубеже 70-80-х годов прошлого века. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Сегодня, 18 сентября 2022 года, в Самаре работники лесного хозяйства отметили свой профессиональный праздник.

Деятельность работников леса очень важна. На их плечах лежит важная миссия – охранять и возрождать леса. Пожары, незаконная вырубка деревьев и другой ущерб экологии причиняют большой вред окружающей среде. Специалисты восстанавливают леса после пожаров и вырубок, способствуют грамотному природопользованию.

Праздник появился на рубеже 70-80-х годов прошлого века и приурочен к принятию «Лесного законодательства», традиционно отмечается в третье воскресенье сентября. «Комсомолка» от всей души поздравляет с профессиональным праздником своих партнёров – министерство природных ресурсов Самарской области и департамент городского хозяйства и экологии города Самары.

Редакция «КП-Самара» искренне признательна за неоценимую помощь в организации премии #Экоравновесие и проведении экологических акций, направленных на экопросвещение и защиту окружающей среды.