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Происшествия18 сентября 2022 17:07

В Самарской области 35-летняя женщина распространяла героин через тайники-закладки

Теперь жительница региона предстанет перед судом
Ирина СИНЕГУБОВА
Женщину задержали, когда она помещала сверток с наркотиком в металлическую трубу. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Женщину задержали, когда она помещала сверток с наркотиком в металлическую трубу. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Жительница Кинеля предстанет перед судом за распространение героина, общей массой 0,81 грамм в тайниках-закладках.

— 35-летняя местная жительница ранее уже была судима за аналогичные преступления, — сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Женщину задержали в тот момент, как она помещала сверток с наркотиком в металлическую трубу. Полицейские осмотрели её телефон, в галерее обнаружился целый ряд фотографий сделанных ранее закладок.

Специалисты проверили полученные сведения. По всем указанным адресам изъяли из тайников свертки с наркотическим веществом. В настоящее время расследование уголовного дела завершено, оно передано в суд.